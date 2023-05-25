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Для чего в Евросоюзе изымают славянских детей у матерей - чудовищные факты привела польская правозащитница
Дети для стран Евросоюза - это ресурс. Им не хватает красивых и здоровых людей. Свое будущее они видят в славянской крови. И воспитать этих детей они хотят так, как нужно им.
Это важно для понимания, почему законы ЕС не стоят на защите неместных женщин. Вариант, если эти дети пропадают или попадают в семьи к извращенцам-педофилам и однополым бракам - страшный. Или когда они используются как доноры органов. Евросоюз сегодня выглядит как грабитель, пытаясь отнять то, что ему не принадлежит будущее. И присвоить себе.
О проблеме беззакония и изъятии детей в Евросоюзе рассказала в проекте Ксении Лебедевой "Это другое" Иоанна Пахвицевич - польская правозащитница, которая проживает в Лондоне и помогает женщинам возвращать незаконно отнятых детей.
"Польская девочка Юля решила стать Джеймсом. Мать не согласилась. Для разрешения конфликта вмешались власти. После этого девочка пропала", - привела пример польская правозащитница. - Я предупреждала мать, что такое может произойти в случае этого ребенка, так как это уже был большой ребенок. Таких детей в усыновление не отдают, никто их не покупает через агентство".
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