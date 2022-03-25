Для чего в Украине штампуются информационные вбросы, разберемся в "Диспозиции"

В Украине, похоже, столь увлеклись информационной войной, что не прочь исследовать и вопрос - внимание - о якобы возможном столкновении на поле боя в Незалежной белорусов. Которые почему-то должны оказаться по разные стороны линии фронта. Для чего штампуются подобные вбросы, попробуем разобраться в проекте "Диспозиция".





Просто послушайте этот диалог на украинском телевидении. Здесь не то что о сорванных масках, тут о ненависти к своей нации. Речь о том, что произойдет, если наши военные столкнутся с оппозиционно настроенными соотечественниками в Украине:







Ведущая: Меня беспокоит вот какой вопрос. Вот они придут, а тут уже ваших, не знаю, несколько сотен, тысяча, и если на поле боя встретятся одни с другими, как это будет?

Прокопьев: Это будет совершенно жестко: те белорусы, которые находятся в составе ВС Украины, совершенно безжалостно и без всякого пиетета и с удовольствием будут иметь дело с этими лукашенковскими псами. Не сомневайтесь в этом ни на секунду.

Явился целый сонм экспертов по данной теме. Гордон, Арестович, Наливайченко - прям изнутри, оказывается, знают наши Вооруженные силы.

Сегодня очень много фейков и дезинформации льется потоком. Последний пример: белорусские ребята воюют в российской военной форме на территории Украины. И когда на таких простых примерах рассказываешь людям, доносишь до них правдивую информацию, появляется больше уверенности в том, какую информацию нужно слушать, какой верить, а какой нет.

С удовольствием… Кстати, это как раз то, что ожидало бы страну в 2020-м. Расправились бы действительно безжалостно. Но мы сейчас о другом. Украина по, казалось бы, необъяснимым причинам упорно заостряет внимание на белорусской армии.Чувствуют самые тонкие нотки в настроениях солдат и офицеров, а также все планы руководства прощупали. И даже неопровержимыми видеодоказательствами скорого вторжения вооружены. Вот очередной репортаж о выдвигающихся к Украине войсках. С хлебом-солью, значит, на войну провожают армию.А вот эти же кадры их правообладателей - белорусской армейской телекомпании "ВоенТВ". На видео - все ровно наоборот: возвращение батальонной тактической группы в пункт постоянной дислокации из-под границы, которую военные просто усиливали.Вот интервью дает один и тот же человек - только для украинцев и Запада его протитровали как командир батальона российской армии, а на самом деле, как и показали у нас, это белорусский офицер. Что элементарно проверяется… Но смысл как раз не в правде, а в повышении градуса напряженности, чем и занимаются в Украине.Зачем нужны эти вбросы и ложь детского пошиба? Здравый смысл тут точно не поможет ответ найти. Вообще-то, когда не хочешь, чтобы на тебя напали, то и не провоцируют. На войне, как говорят, все средства хороши, но уж точно не те, которые настраивают против соседей. А может привыкли в Киеве, как и с санкциями, стрелять себе в ноги, лишь бы трендам Запада соответствовать?