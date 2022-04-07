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Для детей из Донбасса в Беларуси проводят экскурсии
Белорусские каникулы продолжаются для детей Донбасса. Оздоровление организовано при поддержке благотворительного фонда имени паралимпийца Алексея Талая. А культурную программу для ребят готовят "Патриоты Беларуси". Для детей организовали экскурсию по музею авиационной техники. Все экспонаты в прямом смысле слова открыты для изучения. Одна из точек маршрута - аэродром Липки. Там гостям из Донбасса показали борт номер 1 - самолет, на котором летал Президент Беларуси.
Оздоровление детей из Донбасса продлится до 10 апреля. Ребят ждет еще насыщенная культурная программа. Уже завтра, 8 апреля, гости отправятся на экскурсию в полоцкий Софийский собор.
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