Для детей из Донбасса в Беларуси проводят экскурсии

Белорусские каникулы продолжаются для детей Донбасса. Оздоровление организовано при поддержке благотворительного фонда имени паралимпийца Алексея Талая. А культурную программу для ребят готовят "Патриоты Беларуси". Для детей организовали экскурсию по музею авиационной техники. Все экспонаты в прямом смысле слова открыты для изучения. Одна из точек маршрута - аэродром Липки. Там гостям из Донбасса показали борт номер 1 - самолет, на котором летал Президент Беларуси.







Оздоровление детей из Донбасса продлится до 10 апреля. Ребят ждет еще насыщенная культурная программа. Уже завтра, 8 апреля, гости отправятся на экскурсию в полоцкий Софийский собор.

