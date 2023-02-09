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Для детей могилевских школ конькобежного спорта организовали праздник - забеги на льду
Настоящий праздник юным спортсменам Могилева - забеги на льду - подарил Белорусский союз конькобежцев совместно со школами города. Мастер-класс от чемпионов - членов национальной команды, участников кубков мира и призеров чемпионатов республики, в том числе Артема Чабана и Владислава Запойкина. Местом события стал стадион спорткомплекса "Торпедо". Ребята смогли задать вопросы уже именитым коллегам и поучаствовать в соревнованиях с призами.
Очень понравилось, приехали чемпионы. Очень интересно.С ними покататься - это тоже очень приятно. Фотографировались.Пятый год стою на коньках, у меня все получается. Хочу стать мастером спорта по конькобежному спорту.Спасибо за этот праздник.
Здесь издавна существует этот открытый стадион, который заливают зимой. Мы решили для детей могилевских школ конькобежного спорта организовать такое прекрасное мероприятие с участие членов национальной команды, чтобы у ребят был пример наглядный перед глазами.
Популяризация конькобежного спорта в Беларуси - главная идея таких мастер-классов. Вслед за Могилевом эстафету подхватит Витебск.
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