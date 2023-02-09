Для детей могилевских школ конькобежного спорта организовали праздник - забеги на льду

Очень понравилось, приехали чемпионы. Очень интересно.

С ними покататься - это тоже очень приятно. Фотографировались.

Пятый год стою на коньках, у меня все получается. Хочу стать мастером спорта по конькобежному спорту.

Спасибо за этот праздник.