3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Для доведения до граждан военно-политической обстановки вокруг Беларуси и внутри страны будут привлечены СМИ, эксперты, блогеры
Для доведения военно-политической обстановки не только в Беларуси, но и вокруг нашей страны, будут привлечены СМИ, эксперты, блогеры. Такой информацией в интервью "Главному эфиру" поделился первый заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь Павел Муравейко.
"Будет проведено мероприятие, где на доступном языке расскажут все происходящие процессы. В частности, к этому будут привлечены руководители военного, пограничного ведомства, КГБ, министр экономики. Также мощным информационным импульсом будет работа с людьми. Это будет индивидуальная работа в коллективах, куда выедут представители ВС и расскажут о тех процессах, которые сейчас происходят. Только живая работа и общение действительно помогут раскрыть людям обстановку и те процессы, которые происходят, - отметил Муравейко.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов