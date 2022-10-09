Для доведения до граждан военно-политической обстановки вокруг Беларуси и внутри страны будут привлечены СМИ, эксперты, блогеры

Для доведения военно-политической обстановки не только в Беларуси, но и вокруг нашей страны, будут привлечены СМИ, эксперты, блогеры. Такой информацией в интервью "Главному эфиру" поделился первый заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь Павел Муравейко.



"Будет проведено мероприятие, где на доступном языке расскажут все происходящие процессы. В частности, к этому будут привлечены руководители военного, пограничного ведомства, КГБ, министр экономики. Также мощным информационным импульсом будет работа с людьми. Это будет индивидуальная работа в коллективах, куда выедут представители ВС и расскажут о тех процессах, которые сейчас происходят. Только живая работа и общение действительно помогут раскрыть людям обстановку и те процессы, которые происходят, - отметил Муравейко.



Фото:pixabay.com

