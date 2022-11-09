Для кого снизят ставку транспортного налога в Беларуси в 2023 году

В Беларуси в следующем году планируют снизить ставку транспортного налога для многодетных семей и участников боевых действий на территории иностранных государств.







Новые льготные категории по уплате транспортного налога

Важное условие: 50-процентная льгота может быть предоставлена только при наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории. Об этом сообщает профильное ведомство.

Кроме того, со следующего года в налоговом законодательстве страны ожидается и ряд других новаций.

Уплата имущественных налогов