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Для кого снизят ставку транспортного налога в Беларуси в 2023 году

В Беларуси в следующем году планируют снизить ставку транспортного налога для многодетных семей и участников боевых действий на территории иностранных государств.


Новые льготные категории по уплате транспортного налога

Важное условие: 50-процентная льгота может быть предоставлена только при наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории. Об этом сообщает профильное ведомство.

Кроме того, со следующего года в налоговом законодательстве страны ожидается и ряд других новаций.

Уплата имущественных налогов

В целом по имущественным платежам (это еще плюс налог на недвижимость и земельный) квитанции получила почти треть населения Беларуси. В текущем году приходит единое извещение по всем трем налогам, которые необходимо уплатить не позднее 15 ноября.

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