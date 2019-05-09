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Для комфорта и безопасности жителей и гостей белорусской столицы в усиленном режиме работают спасатели и медики

Чтобы праздничные мероприятия прошли максимально комфортно и безопасно для жителей и гостей белорусской столицы, в усиленном режиме работают спасатели и медики. В районе площади Победы оборудованы 25 пунктов пропуска, к вечеру их будет вдвое больше.

Во время официальных торжеств утром и вечером вход и выход на станцию метро "Площадь Победы" будет только в сторону проспекта Машерова.


Изменения коснутся и наземного транспорта.

Так, с 9-ти до 13-ти часов, а также с 17-ти и до полуночи будет ограничено движение по проспекту Независимости - от Янки Купалы до улицы Козлова; на улице Захарова - от проспекта Независимости до Первомайской, а также на улице Киселева от Независимости до Красной. В связи с этим некоторые автобусы изменят маршрут движения.

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