Для контроля аквабаланса в полях в Институте мелиорации разработали специальный колодец-регулятор

В Институте мелиорации НАН Беларуси разработали специальный колодец-регулятор для контроля аквабаланса в полях. Полимерная конструкция герметичная. В засуху она будет удерживать воду в системах, где проходит мелиорация, а в период наводнений пропускать влагу. Это позволит на 1-6 недель раньше начинать полевые работы.

Одновременно с внедрением инновационных технологий продолжается реконструкция систем мелиорации. Каналы и дренажные системы были построены 40-50 лет назад. Сейчас надо полностью обновить их функции. Отметим, что в Минской области мелиорация затронула все районы. Осушенные площади - это треть от всех сельскохозяйственных угодий.