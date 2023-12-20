Для копытных обитателей белорусских лесов в зимний период составляют особый рацион
В зимний период для копытных обитателей белорусских лесов специалисты охотничьих хозяйств и национальных парков составляют особый рацион. Подкормочные площадки ежедневно заполняют питательной едой. Для благородных оленей и косуль - овес, силос и сенаж. Благодаря дополнительным приемам пищи животные получают все необходимые микроэлементы и витамины.
Для восстановления баланса минералов животным на лесных опушках устанавливают солонцы. Это также помогает отвлечь копытных от скоростных трасс, обработанных солью, поскольку на дороги звери выходят для перекуса.