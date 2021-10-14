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Для любимых бабушек в Молодечненском дворце культуры организовали художественный проект "Баба Зина"
В Молодечно сегодня главные героини вечера - бабушки. Им благодарность и уважение. Художественный проект "Баба Зина" собрал во Дворце культуры как творческих мастеров, так и участников разных кружков. Молодечненская вытинанка, живопись, графика, соломенная аппликация, художественная фотография, инсталляции... Баба Зина - образ собирательный. У каждого есть любимая бабушка, а у бабушек - любимые внуки.
Чтобы сделать приятное своим бабушкам, дети - участники проекта - сами собирали для них цветочные композиции и букеты.
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