ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Для любимых бабушек в Молодечненском дворце культуры организовали художественный проект "Баба Зина"

В Молодечно сегодня главные героини вечера - бабушки. Им благодарность и уважение. Художественный проект "Баба Зина" собрал во Дворце культуры как творческих мастеров, так и участников разных кружков. Молодечненская вытинанка, живопись, графика, соломенная аппликация, художественная фотография, инсталляции... Баба Зина - образ собирательный. У каждого есть любимая бабушка, а у бабушек - любимые внуки.

Чтобы сделать приятное своим бабушкам, дети - участники проекта - сами собирали для них цветочные композиции и букеты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все