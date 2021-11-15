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Для людей с инвалидностью в Беларуси разработают мобильную базу данных

Объекты с универсальной средой в одном приложении. Мобильную базу данных разработают для людей с инвалидностью. Тактильная плитка и звуковые информаторы, таблички шрифтом Брайля и схемы для ориентирования внутри здания. Программа не просто покажет наличие элементов безбарьерной среды, место должно быть доступно для каждого. В столице, например, условия для всех категорий граждан созданы на железнодорожном вокзале и в Национальном аэропорту. Акцент в развитии инклюзивного пространства на регионы.

Сфера образования и медицина, учреждения социального обслуживания и предприятия. В Минской области к интеграции людей с ограниченными физическими возможностями комплексный подход. В последнее время, например, активно развивается инклюзивный туризм.

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