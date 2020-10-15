Для малого бизнеса проведут более 60 бесплатных консультаций

Более 60 бесплатных консультаций в сферах юриспруденции, маркетинга, бизнес-процессов и финансового менеджмента проведут для малого бизнеса. Цель мероприятий - минимизировать негативные последствия пандемии и поддержать предпринимательскую активность в регионах. Индивидуальные консультации пройдут дистанционно. Эксперты проекта письменно ответят на запросы. Участие в проекте могут принять представители малого бизнеса, ИП и самозанятые из 12 пилотных регионов. Их полный список, а также анкета и более подобная информация - на сайте Министерства экономики.