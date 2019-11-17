Для многих белорусов нынешние парламентские выборы - первые в их жизни

Для многих белорусов сегодня особенный день: нынешние парламентские выборы - первые в их жизни. Это молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет. Некоторым из них не терпелось воспользоваться новым для себя правом. Так, на участке № 1 третьего округа Бреста первым избирателем сегодня стала студентка 1 курса. В зале для голосования девушку ждал сюрприз: ей вручили сувениры и сладости с национальной символикой Беларуси. Всего в Брестской области правом голоса обладают 975 пять тысяч избирателей. Досрочно проголосовало 33 %.