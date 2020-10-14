Для многодетных мам провели экскурсию по музею Национального олимпийского комитета

Для многодетных мам и культурная программа. Для женщин в честь праздника провели тематическую экскурсию по музею Национального олимпийского комитета. С историей главных спортивных достижений отечественных атлетов ознакомили не только самих мам, но их детей.

Среди наиболее ярких экспонатов - награды призеров главных планетарных стартов. Многодетная мама, восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады, велогонщица Наталья Цилинская лично поздравила присутствующих женщин и рассказала, что победы в материнстве даются ей сложнее, чем в спорте.