Для новых побед и свершений: председатель СК передал новое пианино в Мстиславскую школу искусств

Сертификат на приобретение нового пианино передал сегодня председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора Мстиславской детской школе искусств, сообщает БЕЛТА.

Как рассказала начальник отдела учреждений образования Министерства культуры Марина Юркевич, несколько месяцев назад Министерство объявило благотворительную акцию, приуроченную ко Дню защиты детей, по приобретению для профильных учреждений пианино "Беларусь". И призыв был услышан. "Про акцию мы рассказали государственным органам, чтобы они приняли участие в развитии нашего молодого поколения, творческих детей. Обеспеченность музыкальными инструментами в первую очередь дает возможность детям развивать свои таланты", - отметила она.

Сотрудники Следственного комитета не остались в стороне - сегодня в Мстиславскую детскую школу искусств имени Н.Н. Чуркина приехал председатель ведомства Дмитрий Гора, чтобы передать директору сертификат на новый инструмент. И как отметил председатель Следственного комитета, детские мечты должны сбываться. "Когда я был еще ребенком и жил в окруженном лесами военном городке в Германии, мои родители где-то смогли найти пианино, и я полгода учился на нем играть. Дальше продолжить занятия не получилось. Это осталось мечтой, - поделился личной историей он. - Я уверен, что для мстиславских ребят новый инструмент станет прекрасной возможностью для успешного обучения и развития".Дмитрий Гора также поблагодарил сотрудников Следственного комитета за их участие в благотворительной акции.



Как отметила Марина Юркевич, благодаря такой акции было закуплено три пианино, которые переданы учреждениям Могилевской области. В Мстиславском районе - одно из них.

"Мы благодарим всех, кто откликнулся. Очень хотим, чтобы эта акция жила и продолжалась. Она будет проводиться ежегодно. Я думаю, что заинтересованных в ней становится все больше и больше", - подчеркнула она.