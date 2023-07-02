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Для обеспечения безопасности в День Независимости милиция будет работать в усиленном режиме
Для обеспечения безопасности в День Независимости белорусская милиция будет работать в усиленном режиме. Правоохранители возьмут под контроль места проведения массовых мероприятий. Площадки, где ожидается большое количество людей, предварительно осмотрят саперно-пиротехнические группы. Для организации пропускного режима будут оборудованы контрольно-пропускные пункты. Отдельные турникеты сделают для ветеранов, инвалидов и беременных женщин. В МВД напоминают: в состоянии алкогольного опьянения попасть в места массового гуляния будет нельзя.
Личный состав ориентирован на обеспечение безопасных условий для участников праздничных мероприятий в местах их проведения и нацелен на качественное несение службы, вежливое и корректное обращение с гражданами.
ГАИ также будет нести службу в усиленном режиме, чтобы наладить беспрепятственное движение транспорта в местах объезда. В центре Минска дороги будут перекрыты.
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