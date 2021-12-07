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Для оказания помощи беженцам открыты расчетные счета

К ситуации на белорусско-польской границе. Пока беженцы продолжают надеяться на снисхождение европейских политиков, белорусы оказывают им всю необходимую помощь. После того, как температура опустилась до - 8 градусов, людям выдали дополнительные теплые одеяла. В лагере на территории ТЛЦ работает стационарный медпункт. Дополнительно необходимые продукты можно приобрести в автолавках. Гуманитарная помощь продолжает поступать в лагерь из всех регионов Беларуси. Открыты расчетные счета для оказания помощи беженцам.

На сегодняшний день буквально за две недели мы собрали порядка 5 тысяч белорусских рублей и перечислили их на расчетный счет Белорусского Общества Красного Креста, нашей Гродненской областной организации, с которой мы тесно и плодотворно сотрудничаем на протяжении многих лет.
Ольга Седельник, зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома
У всех у нас одна цель - Германия. Вернуться на родину мы не можем, там разруха, террористы убивают наших близких. С Европой мы связываем свои надежды на лучшее будущее для нас и наших детей. Мы устали ждать.
Асан Али, беженец из Ирака

В ТЛЦ работают волонтеры и переводчики, они помогают наладить коммуникации между беженцами и соответствующими службами.

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