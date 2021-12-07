Для оказания помощи беженцам открыты расчетные счета

У всех у нас одна цель - Германия. Вернуться на родину мы не можем, там разруха, террористы убивают наших близких. С Европой мы связываем свои надежды на лучшее будущее для нас и наших детей. Мы устали ждать.

Асан Али, беженец из Ирака