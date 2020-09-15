Для паломников бойцы МЧС развернули три модуля и палатку

К этому часу бойцы МЧС развернули три модуля - вместимость каждого по 58 человек - и одну палатку на 30 человек. В настоящее время мобилизуются ресурсы из районов области. Дополнительно подвезут продукты.



Для того чтобы паломники смогли переночевать, в нейтральную зону между Беларусью и Украиной доставят 4 автобуса. Среди верующих, к слову, 138 детей.



