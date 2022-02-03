Для представителей Министерства юстиции Беларуси организовали экскурсию во Дворец Независимости

Дворец Независимости - это современный административно-деловой центр, рабочее время которого расписано буквально по минутам. Только сегодня глава государства принимал здесь верительные грамоты от иностранных дипломатов, провел переговоры с министром обороны Российской Федерации и буквально сразу же началась экскурсия для представителей Министерства юстиции. Дворец Независимости интересен не только своими интерьерами, в которых проходят встречи международного уровня, но и экспонатами, которые демонстрируются практически в открытом доступе.