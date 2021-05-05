Для работы больниц в третью волну COVID-19 есть все необходимое

Людмила Литвиненко, заместитель главврача 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова: Мы понимаем важность вакцинации, потому что это один из моментов, который защищает наших сотрудников, работающих с пациентами с COVID-инфекцией. На сегодняшний день у нас привито от коронавирусной инфекции почти 70 % сотрудников. Мы использовали "Спутник V" (российскую вакцину) и китайскую вакцину.