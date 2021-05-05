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Для работы больниц в третью волну COVID-19 есть все необходимое

Больницы Минска продолжают лечение ковидных пациентов. Для этого есть все необходимое: двухмесячный запас СИЗов, лекарств, аппараты ИВЛ, кислородные точки и главное - высококвалифицированный персонал.

В 3-й городской клинической больнице сегодня на лечении находятся 125 пациентов с диагнозом COVID-19, 40 человек нуждаются в кислородной поддержке. Персонал строго соблюдает противоэпидемические меры, одна из которых - получение вакцины от коронавируса.

Людмила Литвиненко, заместитель главврача 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова:Мы понимаем важность вакцинации, потому что это один из моментов, который защищает наших сотрудников, работающих с пациентами с COVID-инфекцией. На сегодняшний день у нас привито от коронавирусной инфекции почти 70 % сотрудников. Мы использовали "Спутник V" (российскую вакцину) и китайскую вакцину.

Больница продолжает иплановый прием пациентов. Чистые зоны - в отделениях гастроэнтерологии, гинекологии, гнойной хирургии и офтальмологии. В отделениях микрохирургии глаза, к слову, ежедневно проводят до 60 операций.


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