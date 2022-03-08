Для реализации социальной политики на 2022 год в Беларуси направят около 45 % госбюджета

Несмотря на давление Запада, агрессивную риторику и ограничения, Беларусь продолжит свой курс развития социально ориентированного государства. По-прежнему предпринимаются все шаги. А значит пенсии, поддержку семей с детьми и инвалидов, бесплатную медицинскую помощь у белорусов не отнимет никто. Для реализации социальной политики на этот год направят около 45 % госбюджета. Светлана Чернова подробнее.





Концепция ответственного родительства

В семье Королевых пятеро детей. Старшему 16, самому маленькому 3,5. На всех двое родителей - мама и папа. Непростое на первый взгляд семейное уравнение Елена и Виктор решают в два счета. Учеба не хромает - дети успевают и спортивные награды завоевывать, оптимизирован домашний быт: даже график уборки составлен. Весь секрет воспитания - привить трудолюбие и ответственность на личном примере.

Младший Костя, отличник в учебе, готовится поступать в суворовское училище. Даниил - в университет гражданской защиты МЧС. Конечно, в такой ответственный период жизни поддержка родителей важна как никогда.

Кстати, это пример реализации концепции ответственного родительства - она прописана в новой редакции Конституции. Согласно тезису, обязанности родителей не просто воспитывать детей, а взращивать патриотизм, заботиться об их здоровье, развитии и обучении, готовить к общественно-полезному труду. Тем более для этого есть все условия. Беларусь остается социально ориентированным государством, разумеется, по запросу обществу.

Беларусь остается социально ориентированным государством

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Государство особое внимание уделяет поддержке материнства и детства. Беларусь, кстати, входит в пятерку стран с самым длительным отпуском по уходу за ребенком. К тому же и оплачиваемым. Дополнительно пособие по беременности, единовременная выплата при рождении и для многодетных - семейный капитал.

За период реализации программы с 2015 года открыто почти 110 тысяч депозитных счетов. 48 тысяч многодетных родителей разморозили счета досрочно: на улучшение жилищных условий, на образование детей и получение медицинских услуг. Все же семейные ценности, важность брака и детско-родительских отношений белорусы ставят на первое место.

Наталья Сосновская, заведующая отделом Института социологии НАН Беларуси:

Быть ответственным не только за своих детей, но и за себя и свое здоровье. Государство-партнер предоставляет для этого все возможности. Медицина по-прежнему остается бесплатной. Белорусам также предоставят минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования.