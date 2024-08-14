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Для специалистов BKM HOLDING провели экскурсию по Дворцу Независимости
Лучшие работники строительного комплекса страны сегодня стали почетными гостями Дворца Независимости.
В минувшие выходные работники отрасли отметили свой профессиональный праздник – День строителя. Впереди и еще одна важная дата - 30-летие Министерства архитектуры и строительства. Более сотни профессионалов, которые создают облик белорусских городов, поселков и деревень, начали экскурсию с самого большого Зала торжественных церемоний. Здесь проходила инаугурация Президента, чествовали олимпийцев и выпускников. Побывали и в знаменитом Зеленом зале, в котором проходили 17-часовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". От наметанного глаза профи не скрылись и многочисленные детали интерьера с национальным колоритом.
Дворец Независимости был возведен за 30 месяцев. Несмотря на форсированные сроки, качество не пострадало. Сегодня те, кто его контролировал по многим позициям, смогли лично оценить эволюцию Дворца - от проекта до обжитого пространства.
Специально организованным маршрутом во Дворец Независимости сегодня доставили и сотрудников BKM HOLDING, известного как Белкоммунмаш. Это ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Они производят как колесную, так и рельсовую технику, обслуживают зарядные станции.
Штат сотрудников холдинга "Белкоммунмаш" сегодня превышает 1200 человек. А миссия компании лаконично перекликается со сверхидеей Дворца Независимости - улучшать имидж страны, заботиться о людях и экологии.
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