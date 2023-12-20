Для травматологов минской больницы скорой медпомощи провели мастер-класс по эндопротезированию коленных суставов

Наши травматологическое операционные не останавливались ни на день. В рабочие дни были пересадки по экстренным показаниям, в выходные - протезирование по пилотному проекту. В среднем за субботу и воскресенье мы эндопротезируем по три сустава. А теперь мы будем заниматься плановым эндопротезированием коленных суставов, в том числе отечественного производства.

Ольга Светлицкая, главврач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска