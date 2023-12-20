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Для травматологов минской больницы скорой медпомощи провели мастер-класс по эндопротезированию коленных суставов

К эндопротезированию коленных суставов белорусского производства в ближайшее время подключатся три учреждения здравоохранения Минска.

Децентрализация протезирования позволит сделать помощь еще доступнее, сократится время ожидания, отмечают медики. Мастер-класс для травматологов больницы скорой медицинской помощи провели коллеги 6-й столичной больницы. Там выполнили первые операции по эндопротезированию коленного сустава белорусского производства. Аналогичные операции в скором времени планируют выполнить и на базе 11-й больницы.

Выполнено первое оперативное вмешательствопациенту 77 лет с деформирующим гонартрозом 3 стадии - протезирование отечественным протезом. Операция прошла успешно, и пациент скоро будет переведен на этап реабилитации.
Петр Воробей, завотделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска
Наши травматологическое операционные не останавливались ни на день. В рабочие дни были пересадки по экстренным показаниям, в выходные - протезирование по пилотному проекту. В среднем за субботу и воскресенье мы эндопротезируем по три сустава. А теперь мы будем заниматься плановым эндопротезированием коленных суставов, в том числе отечественного производства.
Ольга Светлицкая, главврач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска

Уже не первый год врачи используют эндопротезы тазобедренного сустава белорусского производства. Как показал опыт, это хорошая альтернатива иностранным. Только в Минске с начала года выполнено около 1800 операций по замене крупных суставов.

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