3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Для травматологов минской больницы скорой медпомощи провели мастер-класс по эндопротезированию коленных суставов
К эндопротезированию коленных суставов белорусского производства в ближайшее время подключатся три учреждения здравоохранения Минска.
Децентрализация протезирования позволит сделать помощь еще доступнее, сократится время ожидания, отмечают медики. Мастер-класс для травматологов больницы скорой медицинской помощи провели коллеги 6-й столичной больницы. Там выполнили первые операции по эндопротезированию коленного сустава белорусского производства. Аналогичные операции в скором времени планируют выполнить и на базе 11-й больницы.
Выполнено первое оперативное вмешательствопациенту 77 лет с деформирующим гонартрозом 3 стадии - протезирование отечественным протезом. Операция прошла успешно, и пациент скоро будет переведен на этап реабилитации.
Наши травматологическое операционные не останавливались ни на день. В рабочие дни были пересадки по экстренным показаниям, в выходные - протезирование по пилотному проекту. В среднем за субботу и воскресенье мы эндопротезируем по три сустава. А теперь мы будем заниматься плановым эндопротезированием коленных суставов, в том числе отечественного производства.
Уже не первый год врачи используют эндопротезы тазобедренного сустава белорусского производства. Как показал опыт, это хорошая альтернатива иностранным. Только в Минске с начала года выполнено около 1800 операций по замене крупных суставов.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
В мире
Все
Прибалтийское вымирание: в Латвии число новорожденных за 9 месяцев впервые не достигло 10 тыс.
The Economist: Выборы президента Украины могут состояться в 2025 году
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ