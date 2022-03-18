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Для третьей линии метро в Минске планируют закупить 19 электропоездов

Пополнение подземного парка столицы - для новых станций зеленой линии метро. Минский метрополитен планирует обновить и дополнить подвижный состав. Для обслуживания очередных станций третьей линии - "Аэродромной", "Немаршанский сад", "Слуцкий гостинец", строительство которых сейчас идет активно, планируют закупить 19 новых электропоездов. Среди преимуществ - плавное движение и бесшумность, USB-точки для зарядки гаджетов и цельность вагонов.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
В связи с тем, что темпы строительства у нас активные, ветка зеленая постоянно расширяется. Поэтому нужно обеспечить ее необходимым количеством подвижного состава. Планируется приобрести 12 пятивагонных составов и 7 четырехвагонных поездок.Новые составы будут курсировать как по зеленой, так и по Автозаводской линии. Там есть необходимость замены поездов. Комфорт и удобство современного подземного транспорта обязательно оценят пассажиры.

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