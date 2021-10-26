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Для удобства пациентов работают специальные прививочные пункты и выездные бригады
Безопасность для здоровья. Да, именно вопросы, как сделать жизнь без опасности для здоровья, сейчас в приоритете. На этот счет мнения большинства специалистов сходятся - это вакцинация.Антиковидный укол уже сделали около трети белорусов. Иммунизация в нашей стране добровольная и бесплатная. Получить вакцину можно не только на базе медучреждений, работают также выездные бригады и прививочные пункты. По желанию после полного курса выдают сертификат. Ревакцинацию рекомендуют проводить на ранее чем через полгода. О выборе в пользу здоровья - Елена Витко.
Екатерина Гусар, заместитель главврача клинической поликлиники № 39 г. Минска:
Мы наблюдаем, что пациенты активнее интересуются и более активно приходят на вакцинацию. Также мы видим сейчас, что у вакцинированных людей COVID-заболевание проходит в более легкой форме. Они не попадают в стационар, они наблюдаются амбулаторно, на дому.
Сделать осознанный выбор в пользу здоровья может каждый. Вакцинация против коронавируса в нашей стране бесплатная и добровольная. Специально готовиться к иммунизации не нужно. Достаточно при себе иметь паспорт. Важно при этом, чтобы у пациента было хорошее самочувствие.
Для удобства пациентов - специальные прививочные пункты и выездные бригады
Прививку сделать можно не только в поликлинике, работают специальные пункты вакцинации. Этот, например, находится в переходе на станции метро "Ковальская Слобода". Ежедневно здесь принимают до 100 человек. Среди них и сами сотрудники метрополитена. 87 % коллектива уже вакцинировалось.
Павел Жуков, начальник отдела охраны труда Минского метрополитена:
Валерий Малявко, инспектор службы безопасности Минского метрополитена:
На выбор три вакцины против COVID-19
Как минимум один антиковидный укол уже получили около трети белорусов. Медики отмечают, что в последнее время желающих становится больше.
На выбор пациентов сейчас три вакцины. Однокомпонентный "Спутник Лайт" - он ориентирован на молодежь. Здесь же "Спутник V". Препарат вводится в два этапа. Перерыв между уколами против коронавируса - минимум три недели. А это китайская, также двухкомпонентная вакцина. Она показана тем, у кого есть хронические заболевания, подходит и беременным.
Вакцинация беременных и кормящих мам
Взвешивать все за и против вакцинации Марии Мигдаленок даже не пришлось. У будущей молодой мамы медицинское образование, поэтому она знает цену здоровья.
В начале сентября я узнала, что у меня будет ребенок. Я решила обезопасить себя, своего будущего ребенка, свою семью, чтобы не подвергать их опасности.
Перед прививкой будущих, а также кормящих мам - обязательный осмотр у терапевта и врача женской консультации. Вакцинация - при отсутствии противопоказаний.
Красный Крест помогает медикам в борьбе с COVID-19
Принимать пациентов поликлиники продолжают и планово. В условиях пандемии медикам помогает Красный Крест. Среди волонтеров и Светлана Воднева. Экономист по образованию в свободное время обзванивает тех, кто находится на изоляции.
В мою работу входят звонки контактам первого уровня об их самочувствии. Затем эти данные передаются участковой медсестре. Уже дальше они смотрят, нужна ли медпомощь этим больным либо нет.
Кроме работы в кол-центре, волонтеры измеряют температуру посетителей на входе в поликлинику, пожилым на дом доставляют рецепты на лекарства. Чтобы минимизировать личные контакты, лист с назначениями опускают в почтовый ящик, оповещают пациентов по домофону. На одного волонтера приходится до 7 адресов. Такая работа осуществляется по запросу поликлиник.
Такая-то поликлиника, нам нужна помощь, 3 комплекта рецептов. Я передаю этот запрос волонтерам, дальше они отзываются сугубо по собственному желанию. Это абсолютно разные люди. Кто-то имеет свободный график работы, кто-то работает 2 через 2, кто-то учится, но все эти люди 18+
Чтобы стать волонтером, нужно заполнить анкету на сайте Белорусского Красного Креста, также принимают и звонки. Достаточно рассказать о своем желании и присоединиться к доброму делу.
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