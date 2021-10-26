Для удобства пациентов работают специальные прививочные пункты и выездные бригады

Безопасность для здоровья. Да, именно вопросы, как сделать жизнь без опасности для здоровья, сейчас в приоритете. На этот счет мнения большинства специалистов сходятся - это вакцинация.Антиковидный укол уже сделали около трети белорусов. Иммунизация в нашей стране добровольная и бесплатная. Получить вакцину можно не только на базе медучреждений, работают также выездные бригады и прививочные пункты. По желанию после полного курса выдают сертификат. Ревакцинацию рекомендуют проводить на ранее чем через полгода. О выборе в пользу здоровья - Елена Витко.

Екатерина Гусар, заместитель главврача клинической поликлиники № 39 г. Минска:

Мы наблюдаем, что пациенты активнее интересуются и более активно приходят на вакцинацию. Также мы видим сейчас, что у вакцинированных людей COVID-заболевание проходит в более легкой форме. Они не попадают в стационар, они наблюдаются амбулаторно, на дому.

Сделать осознанный выбор в пользу здоровья может каждый. Вакцинация против коронавируса в нашей стране бесплатная и добровольная. Специально готовиться к иммунизации не нужно. Достаточно при себе иметь паспорт. Важно при этом, чтобы у пациента было хорошее самочувствие.

Для удобства пациентов - специальные прививочные пункты и выездные бригады

Прививку сделать можно не только в поликлинике, работают специальные пункты вакцинации. Этот, например, находится в переходе на станции метро "Ковальская Слобода". Ежедневно здесь принимают до 100 человек. Среди них и сами сотрудники метрополитена. 87 % коллектива уже вакцинировалось.

Павел Жуков, начальник отдела охраны труда Минского метрополитена:

Валерий Малявко, инспектор службы безопасности Минского метрополитена:

На выбор три вакцины против COVID-19

Как минимум один антиковидный укол уже получили около трети белорусов. Медики отмечают, что в последнее время желающих становится больше.

На выбор пациентов сейчас три вакцины. Однокомпонентный "Спутник Лайт" - он ориентирован на молодежь. Здесь же "Спутник V". Препарат вводится в два этапа. Перерыв между уколами против коронавируса - минимум три недели. А это китайская, также двухкомпонентная вакцина. Она показана тем, у кого есть хронические заболевания, подходит и беременным.

Вакцинация беременных и кормящих мам

Взвешивать все за и против вакцинации Марии Мигдаленок даже не пришлось. У будущей молодой мамы медицинское образование, поэтому она знает цену здоровья.

В начале сентября я узнала, что у меня будет ребенок. Я решила обезопасить себя, своего будущего ребенка, свою семью, чтобы не подвергать их опасности. Мария Мигдаленок, жительница г. Минска

Перед прививкой будущих, а также кормящих мам - обязательный осмотр у терапевта и врача женской консультации. Вакцинация - при отсутствии противопоказаний.

Красный Крест помогает медикам в борьбе с COVID-19









Принимать пациентов поликлиники продолжают и планово. В условиях пандемии медикам помогает Красный Крест. Среди волонтеров и Светлана Воднева. Экономист по образованию в свободное время обзванивает тех, кто находится на изоляции.



В мою работу входят звонки контактам первого уровня об их самочувствии. Затем эти данные передаются участковой медсестре. Уже дальше они смотрят, нужна ли медпомощь этим больным либо нет. Светлана Воднева, волонтер Красного Креста

Кроме работы в кол-центре, волонтеры измеряют температуру посетителей на входе в поликлинику, пожилым на дом доставляют рецепты на лекарства. Чтобы минимизировать личные контакты, лист с назначениями опускают в почтовый ящик, оповещают пациентов по домофону. На одного волонтера приходится до 7 адресов. Такая работа осуществляется по запросу поликлиник.



Такая-то поликлиника, нам нужна помощь, 3 комплекта рецептов. Я передаю этот запрос волонтерам, дальше они отзываются сугубо по собственному желанию. Это абсолютно разные люди. Кто-то имеет свободный график работы, кто-то работает 2 через 2, кто-то учится, но все эти люди 18+ Анастасия Дашкевич, региональный координатор по работе с волонтерами Белорусского общества Красного Креста



