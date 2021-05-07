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Для ветеранов и участников Великой Отечественной провели экскурсию во Дворце Независимости
Необычную экскурсию в преддверии дня Победы - святого праздника для каждого белоруса-патриота - провели во Дворце Независимости. Сюда пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей. Они пришли вместе со своими детьми и внуками, что очень символично. Когда спокойствие и мир в нашей стране пытаются расшатать извне, когда нашу историю хотят переписать в пользу проигравших зачинщиков, то есть - нацистов, а слову нацизм хотят придать благозвучие. Не выйдет! Мы все помним. И эта память у нас на генетическом уровне. И каждый участник этой страшной войны помнит. Благодаря им помним и мы.
О символичной встрече во Дворце Независимости - с подробностями Ксения Лебедева.
Дворец Независимости окружен символичными для белорусов местами. Вот площадь Государственного флага, чуть поодаль - парк Победы, Музей истории Великой Отечественной войны и знаменитая стела "Минск - город-герой". Поэтому его расположение имеет сакральный смысл.
Ветераны и участники Великой Отечественной войны на экскурсии с детьми и внуками
Об этом сегодня говорили и ветераны, и участники Великой Отечественной войны во время экскурсии, на которую они пришли с детьми и внуками. От имени главы государства гостей тепло приветствовала Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь Президента.
Дворец Независимости - это культурное достояние каждого из нас, как бы кто-то ни говорил иначе. По личному распоряжению Президента в определенные дни двери открываются для всех желающих увидеть кабинеты, где творится история.
Произведения искусства помогают изучать ту войну и являются не просто оригинальными художественными работами, но и подлинно историческими документами.
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