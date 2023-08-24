"Для водителя у вас есть все. Это круто!" - французский специалист оценила комфорт кабины МАЗ

Француженка Мари ищет способ задержаться в Беларуси. Впервые она приехала в Минск в прошлом году и захотела здесь остаться работать.

Недавно у женщины было собеседование, она хочет стать частью Минского автомобильного завода. Корреспондент АТН Анастасия Бенедисюк прошла с соискательницей по цехам автогиганта и даже заглянула в кабину большой машины.

Мари 57 лет, она инженер-дизайнер, немного занималась маркетингом и всю свою жизнь проработала в автомобильной промышленности на разных должностях в разных странах. "Что я больше всего люблю, так это объединять инженерию и дизайн", - рассказывает иностранный специалист. Для нее важно, чтобы человек чувствовал себя комфортно, чтобы было красиво.

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Мари призналась, что больше всего интересуется кабиной водителя и основное внимание обращает на ее дизайн. Специалист сказала, что всегда обращает внимание на имеющиеся недостатки: как все подобрано, на разницу в цвете. Но, по словам Мари, сложно понять, как что-то улучшить, не зная историю создания продукта. "Если вы хотите конкурировать в линейке премиум-класса, нужно сделать несколько шагов, чтобы улучшиться, - советует инженер-дизайнер, сидя в кабине грузовика МАЗ. - Но для водителя у вас есть все. Это круто!"