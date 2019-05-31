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Для выпускников Борисовского района прошел фестиваль "Виват, молодежь!"
Борисов как большая open-air площадка. Для выпускников района прошел фестиваль "Виват, молодежь!" по случаю завершения учебного года. Для школьников под открытым небом выступали артисты эстрады, работали фотозоны, а самых лучших в учебе и спорте отметили почетными грамотами и благодарностями. В этом году среди почти тысячи выпускников Борисовского района значительное количество - потенциальные медалисты.
Свои знания они подтвердят во время школьных экзаменов. Экзамены стартуют с 1 по 8 июня. Для 9-классников это 3 испытания, для 11-х классов - 4. Выпускные вечера в центральном регионе пройдут в следующую субботу.
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