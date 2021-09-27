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Для выздоровления пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 особо важна кислородная поддержка
Для выздоровления пациентов с подтвержденным диагнозом особо важна кислородная поддержка. В каждой больнице страны есть необходимое количество стационарных точек распределения О2.Сам же кислород хранится в газификаторах, размещенных на специальных станциях.
О том, как осуществляется респираторная поддержка пациентов, расскажет
Светлана Чернова.
Это автоматическая станция распределения кислорода 6-й больницы.Жизненно важный для пациентов с ковидной пневмонией газ хранится в газификаторах на 1,5 и 3 тонны при температуре минус 180 градусов в жидком виде. При помощи теплообменника кислород меняет свое агрегатное состояние и уже в газообразном виде поступает непосредственно пациентам. Для обеспечения бесперебойной подачи кислорода есть резервная газобаллонная станция.
Леонид Аникеев, начальник производства ООО "Медтехносервис":
Автоматические станции распределения кислорода
Предусмотрено все. Если заканчивается кислород на одной "батарее", начинает работать вторая. Также здесь наполняют и малые пятилитровые баллоны. Они нужны для реанимобилей, а также для транспортировки особо тяжелых пациентов между корпусами или палатами. Все под контролем - здесь круглосуточно дежурят специалисты "Медтехноцентра". Они и осуществляют монтаж станций под ключ.
Стойка выпускается с первой волны COVID-19. Сейчас она усовершенствована и выдерживает критическое давление. В больницы отгружено около 300 единиц.Мобильный блок подачи кислорода подключается к баллону, концентратору или стационарной точке распределения О2. Предназначен для одновременного подключения к системе от одного до шести пациентов. Обеспечивает подачу до 15-ти литров в минуту.
Аппарат ИВЛ белорусского производства
Предприятие разработало и новый аппарат ИВЛ. Он будет выпускаться двух видов: бестурбинный (с питанием от электросети) и турбинный (на автономном энергоснабжении). Предусмотрен интеллектуальный режим работы, ИВЛ подстроится под пациента, его параметры и сформирует свой рабочий процесс. Разработка уже находится на этапе регистрации.
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