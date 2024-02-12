Для ямочного ремонта в Минске привлекли 50 единиц техники и 70 дорожных работников

Сезонный ямочный ремонт проводят в белорусской столице. Для этого используют смеси для временного ремонта. В сутки дорожные службы приводят в порядок примерно 1200 кв. м. Акцент на каркас улиц и магистралей с интенсивным движением транспорта. В работах задействовано полсотни единиц техники и 70 дорожных работников.