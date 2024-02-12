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Для ямочного ремонта в Минске привлекли 50 единиц техники и 70 дорожных работников
Сезонный ямочный ремонт проводят в белорусской столице. Для этого используют смеси для временного ремонта. В сутки дорожные службы приводят в порядок примерно 1200 кв. м. Акцент на каркас улиц и магистралей с интенсивным движением транспорта. В работах задействовано полсотни единиц техники и 70 дорожных работников.
В сложившейся климатической обстановке с частыми перепадами температуры ямы образовываются постоянно, поэтому работы ведутся в круглосуточном режиме. Они нацелены на устранение критических ям, применяются холодные литые смеси, которыми возможно выполнять работы при температуре до минус 10 градусов.
Бетонные автомагистрали прочнее, они служат в два с половиной раза дольше. Сейчас ведутся работы на витебской трассе на отрезке от Логойска до Плещениц.
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