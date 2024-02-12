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Для ямочного ремонта в Минске привлекли 50 единиц техники и 70 дорожных работников

Сезонный ямочный ремонт проводят в белорусской столице. Для этого используют смеси для временного ремонта. В сутки дорожные службы приводят в порядок примерно 1200 кв. м. Акцент на каркас улиц и магистралей с интенсивным движением транспорта. В работах задействовано полсотни единиц техники и 70 дорожных работников.

В сложившейся климатической обстановке с частыми перепадами температуры ямы образовываются постоянно, поэтому работы ведутся в круглосуточном режиме. Они нацелены на устранение критических ям, применяются холодные литые смеси, которыми возможно выполнять работы при температуре до минус 10 градусов.
Руслан Ясюченя, начальник управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"

Бетонные автомагистрали прочнее, они служат в два с половиной раза дольше. Сейчас ведутся работы на витебской трассе на отрезке от Логойска до Плещениц.

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