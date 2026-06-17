Дмитрий Алейников прокомментировал атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми

Очевидно, что атака БПЛА на автобус с детской футбольной командой - это совершенно осознанный удар по гражданскому транспорту на оживленной трассе. На этом же участке дороги 17 июня были и другие инциденты с транспортными средствами, часть трассы была перекрыта. Сейчас жизни детей, пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, ничего не угрожает, прогнозы медиков благоприятные.

"Хотелось бы отметить, что в детско-юношеской спортивной школе № 2 Речицкого района была организована группа учащихся для выезда на оздоровление и тренировок по футболу. Группа собрана родителями и тренерами в частном порядке. Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком, зарегистрированным в Речицком и Калинковичском районах. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту Речица - Геленджик. При этом хотелось бы заметить, что перевозчиками был выбран небезопасный маршрут, практически при фронтовой зоне. При организации был издан приказ по спортивной школе и выезд был осуществлен в 05:30 из города Речица. Следует отметить, что в составе группы находились в трудовых отпусках и ехали семьями тренера-преподаватели, которые и занимались организацией отдыха ребят. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж".