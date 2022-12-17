Дмитрий Алейников рассказал, какие есть резервы для повышения зарплат

Резервы для повышения зарплат в области есть -это дисциплина, модернизация производств, сокращение затрат. Об этом рассказал заместитель председателяГомельского облисполкомаДмитрий Алейников в проекте "Вопрос номер один".

По его словам, на сегодняшний день по заработной плате регион занимает второе место в республике после Минской области. Сумма средней заработной платы за январь-октябрь - 1476 руб. Цифра довольно неплохая, но есть к чему стремиться, сказал он.

Новая должность, говорит Дмитрий Алейников, - это испытание его сил, возможностей, опыта, которыйон приобрел, работая в Светлогорске. Морально к таким испытаниямготов.

Определенные вызовы есть в Гомельской области, отмечает председательоблисполкома, но основная цель- это дисциплина. "Дисциплина на рабочих местах, чтобы все сплотились, консолидировались и выполняли поставленную цель на предприятиях, сельхозпредприятиях, в здравоохранении, в социальной сфере. Везде нужна дисциплина. И глава государства неоднократно упоминал это в своем выступлении. Я думаю, что люди, которые присутствовали на этом совещании, очень глубоко прониклись,в том числе и я", - поделился он.

Дисциплина на местах, недопущение расхлябанности в работе, в поставленных задачах повышают уровень благосостояния. "Вроде как вещи не взаимосвязанные - экономика и дисциплина, но если взять какие-то примеры, если кто-то не прикрутил болт, кто-то не долечил человека, из этого уже возникает целая череда вопросов и проблем, а в результате экономика страдает, предприятие не выпустило необходимую продукцию", - пояснил чиновник.