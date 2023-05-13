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Дмитрий Басков подарил сенсорную комнату центру реабилитации Пинска

Дмитрий Басков подарил сенсорную комнату центру реабилитации Пинска

Член Совета Республики Дмитрий Басков передал воспитанникам Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинска сенсорную комнату, пишет БЕЛТА.

Ранее сенатор уже передавал в учреждение сенсорно-динамический комплекс.

"Символично, что очередной ценный подарок - оборудование для второй сенсорной комнаты - от спонсора центр получил накануне Дня семьи. В сенсорной комнате с детьми будут работать педагоги-психологи, учителя-дефектологи. Кроме того, сенатор оплатил и обучение трех педагогов на обучающих курсах "Сенсорная интеграция. Теория и практика", - рассказала начальник управления по образования Пинского горисполкома Ольга Левченко.

Специальный комплекс с набором интерактивного оборудования предназначен для восстановления психологического состояния ребенка, релаксации, снятия тревожно-невротических состояний, страхов, достижения эмоционального комфорта.

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