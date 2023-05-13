Дмитрий Басков подарил сенсорную комнату центру реабилитации Пинска

"Символично, что очередной ценный подарок - оборудование для второй сенсорной комнаты - от спонсора центр получил накануне Дня семьи. В сенсорной комнате с детьми будут работать педагоги-психологи, учителя-дефектологи. Кроме того, сенатор оплатил и обучение трех педагогов на обучающих курсах "Сенсорная интеграция. Теория и практика", - рассказала начальник управления по образования Пинского горисполкома Ольга Левченко.