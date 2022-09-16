День народного единства Беларусь отметит 17 сентября. Это значимое событие в жизни нашего народа и белорусской государственности.



Накануне праздника сенатор Дмитрий Басков посетил Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением зрения. Ученики встретили гостей концертом, после чего администрация школы провела для гостя экскурсию: посетили музей, библиотеку со специализированной литературой, напечатанной шрифтом Брайля, лингафонный кабинет, сенсорные комнаты и информационный центр.



Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Большой государственный праздник, мы понимали, что каждый вкладывает в этот праздник свой смысл, но нам хотелось помочь им вложить в этот праздник своеобразный детский смысл, смысл дружбы, взаимовыручки, взаимопомощи. Было действительно видно, что они большая единая команда деток, взрослых, которые друг друга поддерживают, вместе развиваются, изучают что-то новое, поэтому мы приехали сюда тоже с небольшими подарками. Приятно удивлен, что в этой школе-интернате действительно созданы все условия необходимые, оборудование, которое помогает им развиваться в этих условиях. Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната:

Конечно же, очень приятно, что довольно молодой праздник мы отмечаем второй год. С нами сегодня присутствует Дмитрий Юрьевич Басков. Это определяет важность детей для нашего государства. Очень хочется сказать, что в нашей школе созданы все условия для развития любых способностей наших детей, ведь обучаются дети с нарушениями зрения. Очень важно, чтобы те задатки, которые у них есть или творческие, или спортивные, имели хорошую базу для своего развития для того, чтобы дети могли социализироваться в дальнейшей жизни.