Дмитрий Басков впервые рассказал подробности ухода с поста председателя БФХ - эксклюзив "Беларусь 1"

Своим видением того, как мировой спорт превращается в игру политическую и к чему это может привести поделился Дмитрий Басков. Сенатор, успешный хоккеист, многодетный отец и,что важно,настоящий патриот своей страны стал гостем программы "Скажинемолчи".

Из высшей спортивной лиги Дмитрий Басков оказался в политической сфере и сегодня впервые расскажет подробности своей отставки с поста председателя Белорусской федерации хоккея, инициированной Международной федерацией хоккея на льду.



Как насыщенную карьеру правильно совмещать с личной жизнью и оставаться примерным семьянином. Важный профессиональный выбормежду скрипкой и коньками, а также крутые виражисудьбы - как закалялся характер будущего сенатора. Смотрите откровенный разговор в программе "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" в 10:45. Не пропустите! Полный выпуск смотрите на нашем сайте.

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