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Дмитрий Басков встретился с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны

С ветеранами и участниками Великой Отечественной войны встретился член Совета Республики Дмитрий Басков. Те, кто видел события тех лет своими глазами, делились воспоминаниями о немирной жизни, говорили о том, что происходит сейчас на мировой арене и главное - как нам, белорусам, сохранить спокойствие на своей земле. Всем участникам встречи вручили памятные сувениры, цветы и корзины с фруктами.

Новому поколению, молодежи, надо заботиться о своей стране. И не просто там где-то махать руками или еще что-то, надо дело делать, чтобы была защита государства соответствующая, позаботиться о том, чтобы расцветала наша любимая синеокая Беларусь.

Среди нас с каждым годом становится все меньше людей, которыми уже на протяжении многих десятков лет гордится наша родина, людей, которые 77 лет назад завоевали такую важную и с каждым годом все более ценную для нас победу, людей, которые сегодня для молодого поколения белорусов являются примером стойкости, смелости, патриотизма. Память об этих героических действиях и подвигах этих людей останется в сердце каждого белоруса.
Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Сегодня в Беларуси в живых остались 2132 ветерана, половина из них - участники военных действий, а также более 8 тысяч узников лагерей.

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