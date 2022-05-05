Дмитрий Басков встретился с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны

Среди нас с каждым годом становится все меньше людей, которыми уже на протяжении многих десятков лет гордится наша родина, людей, которые 77 лет назад завоевали такую важную и с каждым годом все более ценную для нас победу, людей, которые сегодня для молодого поколения белорусов являются примером стойкости, смелости, патриотизма. Память об этих героических действиях и подвигах этих людей останется в сердце каждого белоруса.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси