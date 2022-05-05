3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Дмитрий Басков встретился с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны
С ветеранами и участниками Великой Отечественной войны встретился член Совета Республики Дмитрий Басков. Те, кто видел события тех лет своими глазами, делились воспоминаниями о немирной жизни, говорили о том, что происходит сейчас на мировой арене и главное - как нам, белорусам, сохранить спокойствие на своей земле. Всем участникам встречи вручили памятные сувениры, цветы и корзины с фруктами.
Новому поколению, молодежи, надо заботиться о своей стране. И не просто там где-то махать руками или еще что-то, надо дело делать, чтобы была защита государства соответствующая, позаботиться о том, чтобы расцветала наша любимая синеокая Беларусь.
Среди нас с каждым годом становится все меньше людей, которыми уже на протяжении многих десятков лет гордится наша родина, людей, которые 77 лет назад завоевали такую важную и с каждым годом все более ценную для нас победу, людей, которые сегодня для молодого поколения белорусов являются примером стойкости, смелости, патриотизма. Память об этих героических действиях и подвигах этих людей останется в сердце каждого белоруса.
Сегодня в Беларуси в живых остались 2132 ветерана, половина из них - участники военных действий, а также более 8 тысяч узников лагерей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов