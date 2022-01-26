3.73 BYN
Дмитрий Чебурканов в программе "Скажинемолчи" о популяризации системы киноуроков в школах
Создание инновационной системы нравственного воспитания и внедрение киноуроков в белорусскую систему образования. О современном проекте говорили сегодня в программе «Скажи не молчи» с популяризатором системы "Киноуроки в школах мира" Дмитрием Чебуркановым. С помощью детских короткометражных художественным фильмов школьникам раскрывают нравственные понятия и ценности человека. При разработке идеи проекта сформирована специальная таблица, в которой есть 99 созидательных качеств личности - в соответствии с количеством месяцев обучения в школах с первого по 11 классы. Уровень сложности понятий увеличивается с учетом взросления школьников. Каждое качество раскрывается в идее одного профессионального фильма.
Киноуроки на сегодняшний день являются официально допущенной к системе в общем среднем образовании республики. До этого мы прошли экспертизы, две у нас было экспертизы на 32 фильма, и мы также имеем заключение Национального института культуры с допуском 6+ для использования в кинотеатрах, на телевидении. Киноуроки - это система воспитания вечных ценностей. После того, как просмотрен киноурок, дети обсуждают с классным руководителем этот фильм. После этого они должны захотеть подражать герою.
Заключительный этап каждого киноурока - социально значимое дело, инициированное классом после просмотра фильма, а также его реализация как закрепление данного понятия на практике.