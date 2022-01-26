Дмитрий Чебурканов в программе "Скажинемолчи" о популяризации системы киноуроков в школах

Киноуроки на сегодняшний день являются официально допущенной к системе в общем среднем образовании республики. До этого мы прошли экспертизы, две у нас было экспертизы на 32 фильма, и мы также имеем заключение Национального института культуры с допуском 6+ для использования в кинотеатрах, на телевидении. Киноуроки - это система воспитания вечных ценностей. После того, как просмотрен киноурок, дети обсуждают с классным руководителем этот фильм. После этого они должны захотеть подражать герою.

Дмитрий Чебурканов, официальный представитель проекта "Киноуроки в школах мира"