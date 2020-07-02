Д. Дащинский: Мне не нравится, что если ты высказываешь свою позицию, тебя наверняка смешают с грязью

"Мне не нравится, что если ты высказываешь свою позицию, тебя наверняка смешают с грязью". Такое мнение высказал двукратный олимпийский призер Дмитрий Дащинский.



"Если человек интересуется какой-либо темой, он, конечно, имеет право высказать свое мнение. Да, есть темы, которые априори вызывают очень активную реакцию, но больше всего в нынешней ситуации мне не нравится, что если ты высказываешь свою позицию, тебя наверняка смешают с грязью. Понятно, что если человек добился выдающихся результатов и за ним следит достаточно большое количество людей, любое слово может вызывать бурю эмоций. Но некоторые спортсмены просто не готовы к такому восприятию их слов. Читают комментарии, закрывают аккаунты в соцсетях, переживают. На них такая реакция очень сильно влияет, сказывается на подготовке, при этом сами комментирующие и критикующие делают это анонимно, за глаза. Не думаю, что это правильно", - сказал Дащинский.



Инфо: СБ





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