Дмитрий Гора: Мы научились находить преступников в Сети
В условиях информационной войны, роста киберпреступлений и обстановки вокруг границ Беларуси национальная безопасность становится приоритетом и для следователей. Вопросам этой темы посвящена уже III Международная конференция в Минске. Форум организован Советом безопасности Беларуси, Следственным комитетом, а также ведомственным институтом. Конференция выступает площадкой для диалога и обмена практическим опытом. Участники - заинтересованные ведомства Беларуси, России и Азербайджана.
Мы с вами видим сегодня, какая идет информационная война, воздействие на умы, души людей с целью побуждения к тому, чтобы они поступали противоправные деструктивно по отношению к государствам и к своему народ. Поэтому наша задача сегодня изучать, как ведется информационная война, разрабатывать методы противодействия этому злу
Есть довольно значимые успехи в противодействии киберпреступности. Недаром по согласованию с главой государства был создан киберглавк так называемый нашего Следственного комитета. Мы научились находить преступников в Сети. Мы видим на сегодняшний день даже тех, кто работает против нас с территории иностранных государств, мы идентифицируем конкретных людей, которые по заданию спецслужбы работают против нашего государства, наших организаций, наших граждан
Основная цель научного собрания - проанализировать в современных условиях проблемы теории и практики нацбезопасности, обменяться мнениями, определить назревшие правовые решения.