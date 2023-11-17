Дмитрий Гора: Мы научились находить преступников в Сети

Есть довольно значимые успехи в противодействии киберпреступности. Недаром по согласованию с главой государства был создан киберглавк так называемый нашего Следственного комитета. Мы научились находить преступников в Сети. Мы видим на сегодняшний день даже тех, кто работает против нас с территории иностранных государств, мы идентифицируем конкретных людей, которые по заданию спецслужбы работают против нашего государства, наших организаций, наших граждан

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси