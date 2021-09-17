Дмитрий Губерниев поздравил белорусов с Днем народного единства

Сегодня белорусы получают множество поздравлений с Днем народного единства от своих братьев россиян. Не остался в стороне и один из самых ярких и эмоциональных спортивных комментаторов. Дмитрий Губерниев - постоянный гость нашей страны и на спортивных состязаниях, и на концертных площадках. И никогда не скрывает своей искренней любви к нам, ведь россиянам и белорусам всегда по пути!



Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор, телеведущий (Россия):

Привет, Беларусь! Моя любимая Беларусь! Мои дорогие сябры! Республика-спорт! Республика-ЗОЖ! Республика-хоккей! Республика-биатлон! Республика по-настоящему прекрасных людей! Я всех вас поздравляю с Днем народного единства! Я хочу пожелать вам удачи, здоровья! Мы обязательно встретимся на биатлоне в Раубичах. И хочу пожелать всем, безусловно, быть вместе! Нам, россиянам, вместе с вами белорусами всегда по пути! А себе хочу пожелать этого прекрасного единения с моими любимыми белорусскими женщинами! Обнимаю вас! Крепко всех целую! Ваш преданный Песняр Дмитрий Губерниев!