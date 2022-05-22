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Дмитрий Харитончик: Мы должны четко определить, для какого завода мы должны развивать какие мощности и для какой продукции
Сегодня Беларусь и Россия работают вместе по импортозамещению и готовых товаров, и комплектующих. Создана совместная рабочая группа, которая практически еженедельно обсуждает выпавшие импортные позиции, составляет инвестпроекты и бизнес-планы. На контроле все отрасли.
В целом выпуск своего взамен ранее привозных товаров в тесной связке с кооперацией предприятий двух стран и созданием единой промышленной политики. Что уже сделано на этот момент, сколько инвестиций планируют вложить и какие проекты реализуют в первую очередь? Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у заместителя министра промышленности Беларуси Дмитрия Харитончика.
Импортозащение товаров между Беларусью и Россией: что уже сделано в этом направлении
В рамках этой рабочей группы мы договорились и создали ряд подгрупп по всем основным направлениям. Это и автомобилестроение, сельхозмашиностроение, легкая промышленность, микроэлектроника и так далее. Ведется активная работа по определению, во-первых, тех позиций, которые являются хаотичными, так называемый критический импорт для наших стран.
Дмитрий Харитончик заявил: "Мы оказываем содействие в прямом контакте наших основных потребителей, наших заводов по направлениям для того, чтобы заводы друг с другом уже более предметно смогли обсудить позиции, которые можно быстро заместить".
Второе направление, по словам замминистра промышленности, потребует больше времени - около 6-7 месяцев. "Там, где у нас есть компетенции, но требуются согласования технических условий изготовления опытного образца", - объясняет Дмитрий Харитончик.
Третье направление более глобальное. Там потребуются значительные инвестиции.
Мы должны четко определить, для какого завода мы должны развивать какие мощности и для какой продукции. Предварительно мы уже сформировали ряд инвестиционных проектов.
Сейчас ведется работа по формированию бизнес-планов, говорит Дмитрий Харитончик.
В какой отрасли больше всего товаров?
Это все-таки процесс постоянный, где-то какие-то позиции выпадают, где-то находим других поставщиков. Нет такого, если чего-то нет, то завод стоит. На сегодняшний день ни один завод не стоит, все предприятия работают достаточно устойчиво.
Дмитрий Харитончик уточняет, что нельзя допустить существенного роста цен на наш продукт. Он должен остаться конкурентоспособным.
Многие инвестпроекты уже сформированы
На сегодняшний день можно уже с уверенностью говорить по Амкодор. У нас есть холдинг "Амкодор", который уже разработал три инвестиционных проекта, которые требуются и уже сейчас реализовываются. Ведется сейчас отработка и поиск источника финансирования, поскольку есть общая проблема с гидравликой. Есть видение, есть бизнес-план по развитию этого направления в холдинге.
Крупный проект есть и у МТЗ, в том числе по созданию литейного производства. Также есть необходимость, объясняет Дмитрий Харитончик, реализовать инвестиционный проект в сфере производства подшипников.
У нас есть хорошая компетенция, опыт, но требуется еще дополнительно инвестировать оборудование для того, чтобы увеличить линейку выпускаемого из того, что пока мы еще не выпускаем.
Бизнес-планы по инвестпроектам просчитываются
Мы видим, что мы набираем суммы проектов более чем на миллиард долларов. Сейчас ведется работа по выборке, по определению источников финансирования.
По итогам четырех месяцев экспорт в Российскую Федерацию составил порядка 130 %.