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Дмитрий Харитончик: Холдинг "Амкодор" разработал три инвестиционных проекта
В Беларуси есть холдинг "Амкодор", который уже разработал три инвестиционных проекта. Об этом заявил замминистра Дмитрий Харитончик на телеканале "Беларусь 1" в программе "Главный эфир".
На сегодняшний день можно уже с уверенностью говорить по Амкодор. У нас есть холдинг "Амкодор", который уже разработал три инвестиционных проекта, которые требуются и уже сейчас реализовываются. Ведется сейчас отработка и поиск источника финансирования, поскольку есть общая проблема с гидравликой. Есть видение, есть бизнес-план по развитию этого направления в холдинге.
Крупный проект есть и у МТЗ, в том числе по созданию литейного производства. Также есть необходимость, объясняет Дмитрий Харитончик, реализовать инвестиционный проект в сфере производства подшипников.
У нас есть хорошая компетенция, опыт, но требуется еще дополнительно инвестировать оборудование для того, чтобы увеличить линейку выпускаемого из того, что пока мы еще не выпускаем.Полную версию интервью смотритездесь.
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