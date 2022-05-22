Дмитрий Харитончик: Холдинг "Амкодор" разработал три инвестиционных проекта

На сегодняшний день можно уже с уверенностью говорить по Амкодор. У нас есть холдинг "Амкодор", который уже разработал три инвестиционных проекта, которые требуются и уже сейчас реализовываются. Ведется сейчас отработка и поиск источника финансирования, поскольку есть общая проблема с гидравликой. Есть видение, есть бизнес-план по развитию этого направления в холдинге.

Дмитрий Харитончик, замминистра промышленности Беларуси