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Дмитрий Харитончик: Холдинг "Амкодор" разработал три инвестиционных проекта

Дмитрий Харитончик: Холдинг "Амкодор" разработал три инвестиционных проекта

В Беларуси есть холдинг "Амкодор", который уже разработал три инвестиционных проекта. Об этом заявил замминистра Дмитрий Харитончик на телеканале "Беларусь 1" в программе "Главный эфир".

На сегодняшний день можно уже с уверенностью говорить по Амкодор. У нас есть холдинг "Амкодор", который уже разработал три инвестиционных проекта, которые требуются и уже сейчас реализовываются. Ведется сейчас отработка и поиск источника финансирования, поскольку есть общая проблема с гидравликой. Есть видение, есть бизнес-план по развитию этого направления в холдинге.
Дмитрий Харитончик, замминистра промышленности Беларуси

Крупный проект есть и у МТЗ, в том числе по созданию литейного производства. Также есть необходимость, объясняет Дмитрий Харитончик, реализовать инвестиционный проект в сфере производства подшипников.

У нас есть хорошая компетенция, опыт, но требуется еще дополнительно инвестировать оборудование для того, чтобы увеличить линейку выпускаемого из того, что пока мы еще не выпускаем.Полную версию интервью смотритездесь.
Дмитрий Харитончик, замминистра промышленности Беларуси

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