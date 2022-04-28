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Дмитрий Крутой провел выездной прием граждан в Чечерском райисполкоме
Выездной прием граждан в Чечерском райисполкоме сегодня провел заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой.
Прием граждан Администрацией Президента
Чечерский район - один из наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС. Поэтому вопросы, в основном, касались чернобыльской тематики. Одна из проблем, озвученных во время общения, газификация пострадавших регионов. С такой просьбой к Дмитрию Крутому обратились жители агрогородка Мотневичи.
Люди прекрасно знают, что существуют госпрограммы по электрификации, водоснабжению, газификации. Недавно Президент проводил совещание по чернобыльской тематике, там он очень четко обозначил, что инфраструктурные чернобыльские деньги не должны пострадать ни в коем случае, потому что это то, что дает самый зримый эффект с точки зрения человека: когда хорошая дорога, когда чистая вода, когда подведен газ.
Все вопросы, озвученные во время приема, взяты на контроль и будут изучены специалистами.
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