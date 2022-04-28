Дмитрий Крутой провел выездной прием граждан в Чечерском райисполкоме

Люди прекрасно знают, что существуют госпрограммы по электрификации, водоснабжению, газификации. Недавно Президент проводил совещание по чернобыльской тематике, там он очень четко обозначил, что инфраструктурные чернобыльские деньги не должны пострадать ни в коем случае, потому что это то, что дает самый зримый эффект с точки зрения человека: когда хорошая дорога, когда чистая вода, когда подведен газ.

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси