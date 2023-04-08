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Дмитрий Крутой: У Беларуси должны быть 100%-ные гарантии безопасности
У Беларуси должны быть 100%-ные гарантии безопасности. Эта тема обсуждалась в Москве на уровне глав государств и заседании Высшего государственного совета Союзного государства, рассказал в интервью "Вопрос номер один" посолРеспубликиБеларусьв Российской ФедерацииДмитрий Крутой.
Дипломат подчеркнул, что безопасность действительно является важнейшей темой и на ВГС было уделено большое внимание имеющимся внешним вызовам. "Основная мысль, которая прозвучала: невзирая на Будапештский меморандум, эти все попранные, по сути, на сегодня соглашения и договоренности по обеспечению безопасности стран, отказавшихся от ядерного оружия, у Беларуси должны быть 100%-ные гарантии безопасности в случае нападения на нашу территорию", - подчеркнул посол.
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По его словам, президент России в этой части отдал дополнительные поручения, что если сейчас еще надо что-то дополнительно настроить и урегулировать, то это должно быть сделано в ускоренном режиме. "Советы безопасности должны буквально в ближайшее время финализировать всю эту работу, чтобы мы имели четкие гарантии нашей безопасности со стороны Российской Федерации в случае некоего военного нападения на нашу республику", - отметил Дмитрий Крутой.
"Работа абсолютно синхронизирована. И такого уровня взаимодействия у нас не было никогда точно за последние годы. Но сейчас и время, и вызовы совершенно иные", - добавил посол.
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