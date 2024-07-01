3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Дмитрий Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
1 июля, в преддверии праздничной даты, белорусские дипломаты, парламентарии и военные атташе возложили венок от посольства Беларуси к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Памятник находится в Александровском саду - у стен Кремля. Для каждого белоруса День Независимости - это важный и символичный праздник. Его можно считать днем рождения нашей страны. Если бы не было успешной операции "Багратион", в ходе которой был освобожден Минск, и Великой Победы 1945 года, Беларусь ждало бы ужасное будущее.
Большая работа по восстановлению исторической памяти ведется и в рамках Союзного государства.
У нас есть целая программа, которая посвящена созданию исторических объектов Второй мировой и Великой Отечественной войны. Ведем очень большую работу по литературной деятельности, издаем много книг, и количество неразобранных архивных материалов, по данным нашей Национальной библиотеки, составляет несколько миллионов. Это огромный пласт, который предстоит поднять. Это и работа нашей Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного дела о геноциде, огромное количество материалов, которые требуют обработки, осмысления. Наша задача - все это развивать, приумножать и привлекать в это молодежь.
Также участники церемонии возложили цветы к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на Аллее городов-героев в Александровском саду.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов