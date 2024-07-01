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Дмитрий Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

1 июля, в преддверии праздничной даты, белорусские дипломаты, парламентарии и военные атташе возложили венок от посольства Беларуси к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Памятник находится в Александровском саду - у стен Кремля. Для каждого белоруса День Независимости - это важный и символичный праздник. Его можно считать днем рождения нашей страны. Если бы не было успешной операции "Багратион", в ходе которой был освобожден Минск, и Великой Победы 1945 года, Беларусь ждало бы ужасное будущее.

Большая работа по восстановлению исторической памяти ведется и в рамках Союзного государства.

У нас есть целая программа, которая посвящена созданию исторических объектов Второй мировой и Великой Отечественной войны. Ведем очень большую работу по литературной деятельности, издаем много книг, и количество неразобранных архивных материалов, по данным нашей Национальной библиотеки, составляет несколько миллионов. Это огромный пласт, который предстоит поднять. Это и работа нашей Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного дела о геноциде, огромное количество материалов, которые требуют обработки, осмысления. Наша задача - все это развивать, приумножать и привлекать в это молодежь.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси

Также участники церемонии возложили цветы к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на Аллее городов-героев в Александровском саду.


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