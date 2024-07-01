Дмитрий Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

У нас есть целая программа, которая посвящена созданию исторических объектов Второй мировой и Великой Отечественной войны. Ведем очень большую работу по литературной деятельности, издаем много книг, и количество неразобранных архивных материалов, по данным нашей Национальной библиотеки, составляет несколько миллионов. Это огромный пласт, который предстоит поднять. Это и работа нашей Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного дела о геноциде, огромное количество материалов, которые требуют обработки, осмысления. Наша задача - все это развивать, приумножать и привлекать в это молодежь.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси