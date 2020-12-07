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Дмитрий Кулеба не видит фундаментальной необходимости для экономических санкций
В такой незавидной экономической ситуации Украине не до политических амбиций. Вот и вспомнили соседи о том, что "важна торговля с Беларусью". Заявление прозвучало из уст украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью «РБК-Украина».
Метаморфозы украинской риторики
Дыра в бюджете
По оценкам того же МВФ, экономика Украины в этот году сократится более чем на 7 %, а инфляция превысит 5. Безработица увеличится до 10 % и лишь немного уменьшится в 2021-м. Обслуживание госдолга (вдвое превышающего доходную часть бюджета) - одна из ключевых проблем. В этом году необходимо выплатить почти 15 миллиардов долларов. Это больше трети доходов украинской казны.
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