Дмитрий Линтер: НАТО представляет реальную угрозу Беларуси и России

О том, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию и создание провокаций, говорят и масштабные учения НАТО, которые сейчас проходят в Эстонии. Такое мнение высказал политолог из Эстонии Дмитрий Линтер.



Дмитрий Линтер, политолог (Эстония):

Двадцать лет назад точно так же в парламенте Эстонии выступали с русофобскими требованиями - запретом русского языка в школах, выступали с тем, чтобы как можно больше ограничить права русского населения. Это была системная работа на протяжении десятилетий. То есть это своего рода культурный геноцид, уничтожение русской цивилизации. Это была системная работа по уничтожению ценностных ориентиров, системная работа по уничтожению смыслов, системная работа по уничтожению лидеров, дискредитация, подавление.



"Все эти действия привели к тому, что мы имеем сейчас: усиление натовских структур, реальные боевые действия, реальные вызовы, которые сейчас должны выйти на серьезные конфронтационные моменты с угрозой применения, не дай бог, ядерных сил. То есть западные страны в абсолютно полном неадеквате, не понимая того, какие могут быть последствия их действий, наращивают усилия по уничтожению политической власти в Белоруссии и в России. У меня позиция в этом смысле четкая: никаких натовских структур не должно быть на границе с Российской Федерацией и с Беларусью. Я считаю, что это прямая угроза государственности", - подвел итог политолог.