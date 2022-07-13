Дмитрий Линтер: Уровень жизни европейцев будет падать

Их ждут очень серьезные испытания. У них начинаются сейчас истеричные вопли о том, что нам не хватает газа, нам не хватает энергии. Казалось бы, вот они объявили войну России экономическую. Что сейчас получается? Получается, что эти страны, которые объявили экономическую войну, оказываются в ситуации, в которой они неспособны эту войну потянуть. Они начинают говорить о мире, они начинают говорить о том, что у них падает экономическое положение. Люди лишаются рабочих мест, зарплаты их обесцениваются. Мало того, социальная нагрузка, которую раньше могло нести государство, оно не может унести в той мере, которое могло быть, скажем так, в этой же самой Эстонии и Латвии. Социальную нагрузку на государство стараются уменьшить, из-за этого возникают регулярно кризисы между коалициями. Мы увидим в какой-то момент массовые протесты против резкого обнищания европейцев, мы увидим массовые вызовы общественного устройства Европейского союза. То, что у них там сейчас предприятия встанут буквально через три-четыре месяца. Химия у них полностью рухнет, у них там полностью рухнет вся их промышленность, которая тяжелая. Это как бы они не показывают, но они готовы пожертвовать очень многим.

Дмитрий Линтер, политолог (Эстония)