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Дмитрий Лукашенко со своей семьей вручил подарки воспитанникам социального приюта в Молодечненском районе

Благотворительный марафон "Наши дети" день за днем дарит веру в чудо маленьким белорусам.

Дед Мороз и Снегурочка в компании таинственной Луны и Космонавта сегодня гостили у ребят из детского социального приюта Молодечненского района. Лисички и снежинки, человек-паук, Незнайка, мышка-норушка, Шахматная королева в компании Снежной и другие сказочные персонажи в возрасте от 3 до 13 лет водили хороводы, путешествовали по планетам, делились волшебными конфетами в споре за звание самого щедрого и сами дарили взрослым гостям море позитива и улыбок.

В гости к ребятам приехал глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко с супругой Анной и дочкой Александрой. И не с пустыми руками - все ребята получили сладкие подарки и теплые пушистые пледы. Не обошлось без спортивной экипировки - новенькие коньки и лыжные ботинки как нельзя лучше пригодятся для зимних развлечений.


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Мы хотели поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать вам в следующем году много счастья, улыбок, радостных моментов и, конечно же, позитивного настроения. Вы ведь знаете, что мечты должны сбываться - и это зависит от нас. И пусть в следующем году все получится!
Дмитрий Лукашенко, председатель Центрального совета Президентского спортивного клуба

Марафон добра "Наши дети" продлится до 15 января. С каждым годом сказочными волшебниками для маленьких белорусов становятся все больше взрослых.

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