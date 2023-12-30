Дмитрий Лукашенко со своей семьей вручил подарки воспитанникам социального приюта в Молодечненском районе

Дед Мороз и Снегурочка в компании таинственной Луны и Космонавта сегодня гостили у ребят из детского социального приюта Молодечненского района. Лисички и снежинки, человек-паук, Незнайка, мышка-норушка, Шахматная королева в компании Снежной и другие сказочные персонажи в возрасте от 3 до 13 лет водили хороводы, путешествовали по планетам, делились волшебными конфетами в споре за звание самого щедрого и сами дарили взрослым гостям море позитива и улыбок.



В гости к ребятам приехал глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко с супругой Анной и дочкой Александрой. И не с пустыми руками - все ребята получили сладкие подарки и теплые пушистые пледы. Не обошлось без спортивной экипировки - новенькие коньки и лыжные ботинки как нельзя лучше пригодятся для зимних развлечений.