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Дмитрий Матусевич: Большинство земельных вопросов будет решаться на местах
Среди новаций в новом земельном законодательстве - часть задач будет решаться на местном уровне. Это позволит значительно сэкономить время на принятие тех или иных решений, рассказал глава Госкомимущества в проекте "Вопрос номер один".
"Местные органы власти должны со своей точки зрения рассматривать вопросы мелких споров, каждая ситуация индивидуальна, поэтому переносится центр принятия решений на местные органы власти. В течение августа учебный центр ГКИ будет возглавлять процесс обучения, в каждой области пройдет обучающий крупный семинар с работниками органов местной власти, в том числе и наших структурных подразделений", - поделился Дмитрий Матусевич.
Полная версия интервью в программе "Вопрос номер один".
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