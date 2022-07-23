Дмитрий Матусевич: Большинство земельных вопросов будет решаться на местах

Среди новаций в новом земельном законодательстве - часть задач будет решаться на местном уровне. Это позволит значительно сэкономить время на принятие тех или иных решений, рассказал глава Госкомимущества в проекте " Вопрос номер один ".

"Местные органы власти должны со своей точки зрения рассматривать вопросы мелких споров, каждая ситуация индивидуальна, поэтому переносится центр принятия решений на местные органы власти. В течение августа учебный центр ГКИ будет возглавлять процесс обучения, в каждой области пройдет обучающий крупный семинар с работниками органов местной власти, в том числе и наших структурных подразделений", - поделился Дмитрий Матусевич.